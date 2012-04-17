中海油称蓬莱9-1是渤海近年发现的最大油田

路透香港4月17日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周二称,蓬莱9-1含油气构造经评价获证实为一大型油田,且为渤海近年来发现的规模最大的油田.

该公司在一份声明中称,於2010年获得新发现的蓬莱9-1评价取得成功.该构造位於渤海东部海域庙西北凸起上,平均水深约25米.其中评价井蓬莱9-1-5在潜山内共钻遇200多米厚的油层,测试日产原油约700桶.

"蓬莱9-1油田是渤海近年来发现的规模最大的油田."中海油称.

声明并称,公司在位於蓬莱9-1以南8公里的蓬莱15-2构造上也获得了成功发现.钻获该发现的蓬莱15-2-1井共钻遇83米厚的油层.经测试,该井日产油超过1,200桶.

中海油首席执行官李凡荣称,相信蓬莱9-1将为渤海地区的稳产上产做出重要贡献.

公司目前在渤海地区最大在产油田--蓬莱19-3自去年发生溢油事故後,至今一直停产,导致公司去年整体产量增幅显着放缓.

评价属於油田开发前期准备工作,一般来说,从评价到商业生产需时3-5年.

中海油早盘初段涨0.26%,报15.7港元;大市恒生指数.HSI跌0.34%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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