中海油降低今明两年产量目标 油价跌至30美元亏损风险增加

路透香港1月19日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周二调降2016及17年产量目标，因中国经济进一步放缓和油价持续下滑；管理层并指出，油价跌至每桶30美元的情况下，行业亏损风险增加。

中海油在联交所一份声明称，预计2016年产量为4.7-4.85亿桶油当量，低于去年初给出目标5.09亿桶，较2015年预计产量约4.95亿桶则高出14%。公司并根据经营环境变化调整三年滚动产量目标，降低2017目标至约4.84亿桶，2018年目标定为约5.02亿桶。

中海油首席财务官锺华在电话会议上表示，“相较行业预期，油价跌幅更大，持续时间更长，预计2016年仍将维持较低水平，...未来三年的产量目标是公司注重回报、调整结构的结果。”

中海油去年初给出目标，2015年净产量4.75-4.95亿桶油当量，2016及2017年产量目标分别为5.09亿桶及5.13亿桶。

尽管产量平稳发展，近日布兰特原油价近12年来首次跌穿30美元水平，这对专注于上游开采业务的中海油来说无疑是雪上加霜，因未如其竞争对手中国石油(0857.HK)(601857.SS)和中国石化(0386.HK)(600028.SS)拥有下游业务作缓冲，亏损风险更大。

**亏损风险更大**

中海油首席执行官李凡荣称，现在油价低于30美元，按公司去年的成本结构，经营非常困难。他并说，“我也不知道谁在30块钱能够盈利...希望公司的成本降幅能够跑赢油价跌幅，但这也不现实。”

他承认，公司在油价2014年第四季断崖式下跌前已提早实施降本增效措施，未来靠压缩成本提升效益的空间有限，但仍会针对各个项目现金流情况采取进一步措施，并以安全生产为首要。

投行杰富瑞上周的报告指出，预计2016年布兰特原油价为43美元，在此情况下中海油与中石油将录得亏损，中石化则仅仅打平；但相信中石油会透过出售管道资产弥补业务经营上的亏损，但中海油要以高于账面值出售资产则较困难。

为应对低油价所带来的持续冲击，中海油将2016年资本开支预算定为低于600亿元人民币，少于2015年的672亿元，也较2014年的1,070亿元进一步下调。而2015年实际资本支出低于原来预算的700-800亿元。

由年初至今，中海油股价累计下跌13%，超于大市恒生指数.HSI、中石油H股以及中石化H股的跌幅。中海油周二收升4.01%，报7.01港元。

国际能源署(IEA)周二在月报中称，反常的暖和天气与供应增加将令原油市场维持供应过剩，这一局面至少将持续至2016年后期。

2015年中国隐含石油消费增长2.5%，受汽油和柴油使用强劲增长推动，未受经济增长放缓及许多其他大宗商品需求下降的影响。但2016年随着中国经济进一步放缓，及汽车购置税优惠政策到期，原油需求可能减弱。（完）

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