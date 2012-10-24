中海油料四季度产量维持强劲 全年产量可望超出目标

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
* 三季度油气净产量按年升8.5%,料四季度维持强劲
* 料全年产量超出原来目标,达到3.35-3.45亿桶油当量
* 收购加拿大Nexen相关审批工作进行中,仍预期今年底交割
记者 雷美珍
路透香港10月24日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)第三季度油气净产量明显上升,公司高管称,料四季度维持强劲,全年计并可望超出目标.
中海油的高管并称,仍预计以151亿美元收购加拿大石油企业NexenNXY.TO的交易於今年底交割,届时将获得所需政府审批.
该公司周三在联交所一份声明中称,7-9月第三季度净产量为87.8百万桶油当量,按年增长8.5%,按季亦有8.3%的增长,主要得益於新投产项目和新开发井带来产量贡献,以及海外项目产量持续提升和在产油气田产量维持稳定.
"四季度产量仍将维持强劲,全年产量有望达到335-345百万桶油当量."中海油首席财务官锺华在电话会议上向记者表示.
分析师此前认为中海油可能难以实现全年产量目标,或者只能达到目标的低端.今年初中海油设定全年净产量目标330-340百万桶油当量,比去年331.8百万桶油当量微跌0.5%至增长2.5%.
中海油表示,三季度的油气销售收入按年上升4.7%,至484.4亿元人民币.期内平均实现油价同比下降6.5%至104.74美元/桶,实现气价则上升12.5%至5.83美元/千立方英尺.
该公司三季度的资本开支约150亿元,同比上升46.7%,主要由於开发项目增加以及勘探工作量饱满.
**尽力完成交割**
锺华并表示,收购Nexen的相关审批工作进行中,中海油提供各政府所要求的资料,但公司不会就交易的审批进展以及其他并购个案作出任何评论.
中海油於今年7月提出对Nexen的收购,计划已经获得Nexen股东表决赞成,预计於今年底在获取其他所需的政府审批後可以交割,但加拿大政府最近延长对该项交易的评估期,并且否决另一宗并购个案,对中海油的交易增添不确定性.
他并指出,"收购Nexen是按成功的假设来做,...我们的团队会尽一切努力完成交割."
最近加拿大政府拒绝了马来西亚国家石油公司Petronas对加拿大能源企业Progress Energy Resources(PRQ.TO)价值51.7亿加元的收购交易,这可能预示了加拿大政府对中海油出价151亿美元收购加拿大石油企业Nexen的态度.
加拿大政府延长对中海油收购Nexen的评估期30天,至11月11日.加拿大总理哈珀称,中国政经体制与加拿大"迥然不同",是该国政府决定是否批准中海油对Nexen价值151亿美元收购案时考虑的因素之一.
中海油对Nexen的收购是中国迄今规模最大的海外收购行动.由於Nexen的资产分布于加拿大、墨西哥湾、英国北海及西非,因此需要中国、美国、加拿大等政府审批.
中海油今天收跌1.72%,报16.04港元;过去一个月累计涨3.7%.(完)
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--审校 张喜良
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