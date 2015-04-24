中海油首季收入同比下跌四成 关注低油价下并购机会

路透香港4月24日 - 受累于油价大幅下滑，中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)今年首季油气收入按年下跌四成，但公司亦在关注低油价环境下的并购机会。

中海油于联交所的公告显示，2015年1-3月的油气产量当量为1.183亿桶，去年同期则为1.081亿桶，主要得益于中国海域去年以来新投产气田带来的产量贡献。

不过，期内油气销售收入按年下降39.9%，至355.4亿元人民币，因原油价走低，拖累平均实现原油价大跌49%至每桶53.4美元。天然气的平均实现价则上升5.5%，至6.68美元／千立方英尺。

中海油首席执行官李凡荣称，“面对严峻形势，公司一季度生产经营整体平稳，降本增效措施得力、效果较好。”

此举有助公司保持良好的财务状况，以捕捉市场上的并购机会。本月初荷兰皇家壳牌石油(Royal Dutch Shell)(RDSa.L)以700亿美元收购BG GroupBG.L的行动可能暗示，目前已经有一家全球最大的交易商有足够的信心进行大手笔收购--对于油气价格进一步大跌的担忧或许正在消退。

**关注并购机会**

中海油首席财务官锺华在电话会议上重申，公司一直关注以价值驱动的并购机会。

“公司一直关注市场变化，尤其是去年下半年开始安排更多人员跟踪和分析市场上的并购机会。”他说。

为应对低油价的冲击，中海油今年初已定下目标，将全年资本支出预算削减大约三分之一，但未来两年的产量目标仍稳中有升。

一季度公司的资本支出约159.4亿元，同比下降15.7%。

中海油表示，计划于年内投产的新项目中，锦州9-3综合调整项目和垦利10-1油田已成功投产，其他新项目按计划顺利推进。

中海油一季度的营运表现符合市场的预期，而布兰特原油价LCOc1由年初的58美元水平反覆回升至最近的65美元上方，分析师开始对中海油的前景转趋乐观。

投行摩根士丹利周二的报告称，相信中海油拥有较低的产油成本以及较高的销售价格，如果原油价开始复苏，中海油比其竞争对手中国石油(0857.HK)(601857.SS)得益更大，故建议增持该股。

另一家投行瑞银亦于上周调升中海油和中石油的投资评级，均由“沽售”升至“买入”，因该行相信油价已经见底，同时认为中国内地资金持续流入香港股市，将推动油股造好。

据汤森路透综合分析师预测中位值，2015年中海油的收入约2,028亿元，净利248亿元，分别按年下跌25%及59%，主要受累于油价下滑。

营运数据公布前，中海油周五收升1.71%，报13.12港元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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