中海油上半年首现亏损 全年资本开支预算不变仍派中期股息（更新版）

(新增记者会内容)

路透香港8月24日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)上半年首现2001年上市以来亏损，主要受累于油价下滑以及资产减值和拨备增加。公司表示，全年产量与资本开支预算不变并仍派发中期股息。

该公司周三于联交所公布，今年上半年净亏损77.4亿元人民币，每股亏损0.17元，符合此前预期，董事会建议派发中期股息每股0.12港元。上年同期则为每股盈利0.33元，净利147.3亿元。

业绩亏损主要由于期内确认资产减值损失103.9亿元，主要为油砂资产。中海油董事长兼首席执行官杨华说，今后还有没有减值损失，要根据报告期时点对今后油价、产量以及成本作出判断。

但他强调，“我们对油砂的前景充满信心，只要把成本搞好，长远是一个可挣的资产。”

尽管油价下滑，中海油上半年的油气净产量仍按年升0.6%，为2.415亿桶油当量，因国内产量增加弥补海外产量减少，特别是加拿大油砂项目因事故和森林大火限产、关停的影响。

对于上半年业绩亏损仍然派息，杨华在记者会上重申，公司的派息政策是综合考虑的结果，包括今后的资本开支出需求、财务状况、经营状况、融资借款能力等因素。

**国内产量增加**

该公司期内中国海域净产量为1.601亿桶油当量，增长2.4%，主要来自渤海和南海西部新投产项目的贡献；海外净产量同比下降2.9%，为8,150万万桶油当量。

中海油表示，2016年全年产量目标4.7-4.85亿桶油当量保持不变，全年资本开支预算低于600亿元亦不变。上半年的资本开支为220亿元，同比下降33%。

此外，上半年中海油的油气销售收入550.8亿元，减少29%。期内平均实现原油价为37.70美元/桶，同比下降34.5%；平均实现天然气价为5.49美元/千立方英尺，同比下降16.2%，主要是由于中国政府去年下半年下调天然气价格，中国海域部分气田价格下降。

桶油主要成本为34.86美元，同比下降15.5%，主要是由于公司降本增效成果显着，除所得税外其他税金受油价大幅下跌影响同比下降，以及汇率变动的影响。

作业费用为7.42美元/桶油当量，同比下降22.7%，主要是由于公司大力推进降本增效，成果显着，中国海域和海外同比均大幅下降。

业绩公布前，中海油今天收跌0.21%，报9.61港元。（完）

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