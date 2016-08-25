中海油上半年首现亏损 全年资本开支预算不变仍派中期股息（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(新增记者会内容)
路透香港8月24日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)上半年首现2001年上市以来亏损，主要受累于油价下滑以及资产减值和拨备增加。公司表示，全年产量与资本开支预算不变并仍派发中期股息。
该公司周三于联交所公布，今年上半年净亏损77.4亿元人民币，每股亏损0.17元，符合此前预期，董事会建议派发中期股息每股0.12港元。上年同期则为每股盈利0.33元，净利147.3亿元。
业绩亏损主要由于期内确认资产减值损失103.9亿元，主要为油砂资产。中海油董事长兼首席执行官杨华说，今后还有没有减值损失，要根据报告期时点对今后油价、产量以及成本作出判断。
但他强调，“我们对油砂的前景充满信心，只要把成本搞好，长远是一个可挣的资产。”
尽管油价下滑，中海油上半年的油气净产量仍按年升0.6%，为2.415亿桶油当量，因国内产量增加弥补海外产量减少，特别是加拿大油砂项目因事故和森林大火限产、关停的影响。
对于上半年业绩亏损仍然派息，杨华在记者会上重申，公司的派息政策是综合考虑的结果，包括今后的资本开支出需求、财务状况、经营状况、融资借款能力等因素。
**国内产量增加**
该公司期内中国海域净产量为1.601亿桶油当量，增长2.4%，主要来自渤海和南海西部新投产项目的贡献；海外净产量同比下降2.9%，为8,150万万桶油当量。
中海油表示，2016年全年产量目标4.7-4.85亿桶油当量保持不变，全年资本开支预算低于600亿元亦不变。上半年的资本开支为220亿元，同比下降33%。
此外，上半年中海油的油气销售收入550.8亿元，减少29%。期内平均实现原油价为37.70美元/桶，同比下降34.5%；平均实现天然气价为5.49美元/千立方英尺，同比下降16.2%，主要是由于中国政府去年下半年下调天然气价格，中国海域部分气田价格下降。
桶油主要成本为34.86美元，同比下降15.5%，主要是由于公司降本增效成果显着，除所得税外其他税金受油价大幅下跌影响同比下降，以及汇率变动的影响。
作业费用为7.42美元/桶油当量，同比下降22.7%，主要是由于公司大力推进降本增效，成果显着，中国海域和海外同比均大幅下降。
业绩公布前，中海油今天收跌0.21%，报9.61港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽/曾祥进)
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