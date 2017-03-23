中海油去年净利大跌97%惟胜预期 因成本及支出控制得力（更新版）

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路透香港3月23日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)去年度净利按年大跌97%，但好于市场预期，并扭转上半年巨额亏损情况，彰显出其成本优势及控制支出能力。

该公司周四公布，2016年1-12月净利为6.37亿元人民币，上年同期则为202.46亿元；按去年上半年净亏损77.4亿元计，下半年实现利润接近84亿元。汤森路透此前综合18名分析师预测，中海油去年全年将净亏损4.8亿元。

中海油董事长兼首席执行官杨华表示，去年，世界经济依然在低速增长轨道上徘徊，国际油价上半年低位运行，下半年略有反弹，全球石油行业经历着油价暴跌带来的动荡。

“虽然持续低油价对公司的盈利能力造成巨大压力，但是公司进一步展现出强大的成本竞争力。”他并称，公司一直把成本管控作为应对行业周期的关键，桶油主要成本和作业费用均连续三年下降，去年的桶油主要成本下降13%至34.67美元，作业费用更大减两成至7.62美元。

此外，2016年度的资本支出为487亿元，按年减少26%，也低于今年初给出的指引503亿元。

在进一步削减资本支出以及加拿大山火导致停产的情况下，期内油气净产量同比下降3.8%至4.769亿桶油当量。不过，剔除经济修正的储量替代率为145%。

期内的原油平均实现价下滑19%至每桶41.4美元，天然气价亦因中国政府指导价格下降以及下游需求减少，同比下跌15%至5.46美元/千立方英尺。

由于价量齐跌，该公司去年的油气销售收入下降17%至1,213亿元。

尽管盈利下滑，董事会仍建议派发末期股息每股0.23港元，去年同期则为0.25港元；全年派息0.35港元，按今天中海油收市价8.89港元计，收益率3.9%。（完）

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