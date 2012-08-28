中国海油推出今年第二批海域开放区块26个 主要位於南海

路透北京8月28日电---中国最大海上油气生产商--中国海洋石油总公司推出今年第二批中国海域开放区块,供外国公司进行合作.此次开放的26个区块主要位於南海,并包括渤海湾和东海的区块.

刊登在中国海油网站的新闻稿称,此次开放的26个区块,总面积达73,754平方公里.包括1个渤海湾区块,1个东海丽水凹陷区块,及18个南海东部区块和4个南海西部区块.

能源咨询公司IHS地质学家黄新华指出,此次开放的区块总数量应是上世纪90年代以来最多的一次,显示中海油冀望在外国公司帮助下,加强开发离岸油田的意图.

在18个南海东部区块中,包括5个中深层区块、5个单个构造、3个深水区块和5个常规浅水区块.

黄新华并称,以上南海区块未涉及主权争议地带.

此前中国海油於6月公布在南海对外开放9个海上区块,因位於有争议海域,引起越南方面抗议.

南海拥有丰富油气蕴藏量,北至中国,南至印尼,西至越南,东至菲律宾.中国宣称拥有主权的范围几乎涵盖整个南海.越南、菲律宾、汶莱及马来西亚都宣称拥有部分主权.

中国海油是香港上市公司--中国海洋石油有限公司(0883.HK)的母公司.(完)

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--发稿 苏丹/陈爱珠; 审校 黄凯

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