中海油拟转海康人寿50%股权 有意接手方或是清华同方--报载

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透北京9月2日 - 上海证券报周二报导称，中国海洋石油总公司拟有意转让其参股的合资寿险公司--海康人寿50%股权，目前有意接手的资本方很可能是清华同方。
海康人寿官方网站信息显示，海康人寿保险有限公司由荷兰全球人寿保险集团(AEGON)与中国海洋石油总公司(CNOOC)各出资50%组建而成，于2003年5月正式获得营业执照，在中国开展寿险业务；海康人寿总部位于上海。
对于中海油萌生退意的原因，上证报引述市场人士指出，在大型国企回归主业、退出辅业的主基调下，中海油也顺应了这一浪潮；持续向保险公司投入资金后不见回报，忍耐底线被打破，无奈之下宣告离场。
其实，海康人寿只是诸多合资寿险“离婚案”中的一例。国泰人寿、海尔纽约人寿、广电日生人寿等，当初“喜结连理”的合资寿险公司，如今股东双方仍是“原配”的已然不多。其中有中方股东大型国企退出的，也有外方股东国际保险巨头离场。
上证报文章称，对于股东的变数传闻，海康人寿回应称，不予置评。(完)
(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。