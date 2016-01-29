中海油服预计去年净利降约85% 受累油价低迷和资产减值

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港1月29日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中海油田服务(2883.HK)(601808.SS)周五称，预计2015年度净利同比下降约85%，受累于油价低迷和资产减值。
中海油服于香港联交所的声明称，按照香港财务报告准则，预计截至去年12月底止年度净利按年下跌85%左右，因国际原油价不断走低使得石油公司普遍削减资本性支出，该公司的工作量、服务价格下降，并要作出商誉减值和其他资产减值。
公司于2014年度净利为74.92亿元，以此计算2015年度净利大约11.2亿元。
中海油服主要客户--中国海洋石油(0883.HK)此前公布将2016年资本开支预算定为低于600亿元人民币，较2015年的672亿元进一步下调，以应对油价持续下跌。
受产油国减产传言提振，原油期货周五上涨，刺激油股造好。中海油服H股今天收涨8.61%，报5.55港元；A股亦升3.39%，报12.19元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)