中海油服预计去年净利降约85% 受累油价低迷和资产减值

路透香港1月29日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中海油田服务(2883.HK)(601808.SS)周五称，预计2015年度净利同比下降约85%，受累于油价低迷和资产减值。

中海油服于香港联交所的声明称，按照香港财务报告准则，预计截至去年12月底止年度净利按年下跌85%左右，因国际原油价不断走低使得石油公司普遍削减资本性支出，该公司的工作量、服务价格下降，并要作出商誉减值和其他资产减值。