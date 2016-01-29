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中国财经 | 2016年 1月 29日 星期五 18:45 BJT

中海油服预计去年净利降约85% 受累油价低迷和资产减值

路透香港1月29日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中海油田服务(2883.HK)(601808.SS)周五称，预计2015年度净利同比下降约85%，受累于油价低迷和资产减值。

中海油服于香港联交所的声明称，按照香港财务报告准则，预计截至去年12月底止年度净利按年下跌85%左右，因国际原油价不断走低使得石油公司普遍削减资本性支出，该公司的工作量、服务价格下降，并要作出商誉减值和其他资产减值。

公司于2014年度净利为74.92亿元，以此计算2015年度净利大约11.2亿元。

中海油服主要客户--中国海洋石油(0883.HK)此前公布将2016年资本开支预算定为低于600亿元人民币，较2015年的672亿元进一步下调，以应对油价持续下跌。

受产油国减产传言提振，原油期货周五上涨，刺激油股造好。中海油服H股今天收涨8.61%，报5.55港元；A股亦升3.39%，报12.19元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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