中海油与壳牌公司将扩建广东惠州市的南海石化项目--新闻稿

路透北京12月15日 - 中国海洋石油总公司称，其周一与荷兰皇家壳牌公司在广州签署协议，扩建双方位于广东省惠州市已有股比为50:50的合资企业。

中海油总公司网站刊登新闻稿指出，按照该协议，一俟政府批准，壳牌将参与正在建设中的中国海油项目，在现有南海石化联合装置近旁参资兴建另一套石化联合装置。

该协议包括正在建设中的一套乙烯裂解装置和多套下游化工装置，以及一个苯乙烯和环氧丙烷/聚醚多元醇（SMPO/POD）装置。新建裂解装置将南海工厂的乙烯产能提高一百万吨，使现有产能增加一倍左右。

作为协议的一部分，壳牌将其生产环氧乙烷和乙二醇的OMEGA专有技术，以及SMPO/POD技术应用于合资企业。扩建项目将增加南海石化工厂高质量产品的产量和种类，并提高合资企业的总能量效率。

中国海油已经开始建设该石化联合装置，预计两年后投入商业运行。扩建项目将使南海石化工厂的乙烯产能提高到大约每年两百万吨。该工厂将多种液体原料转化为乙烯及其衍生物，广泛应用于消费品，包括电脑、塑料瓶、洗涤液等。

中国海洋石油总公司是中国海油(0883.HK)的母公司。(完)

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