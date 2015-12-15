中海油与壳牌公司将扩建广东惠州市的南海石化项目--新闻稿

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京12月15日 - 中国海洋石油总公司称，其周一与荷兰皇家壳牌公司在广州签署协议，扩建双方位于广东省惠州市已有股比为50:50的合资企业。
中海油总公司网站刊登新闻稿指出，按照该协议，一俟政府批准，壳牌将参与正在建设中的中国海油项目，在现有南海石化联合装置近旁参资兴建另一套石化联合装置。
该协议包括正在建设中的一套乙烯裂解装置和多套下游化工装置，以及一个苯乙烯和环氧丙烷/聚醚多元醇（SMPO/POD）装置。新建裂解装置将南海工厂的乙烯产能提高一百万吨，使现有产能增加一倍左右。
作为协议的一部分，壳牌将其生产环氧乙烷和乙二醇的OMEGA专有技术，以及SMPO/POD技术应用于合资企业。扩建项目将增加南海石化工厂高质量产品的产量和种类，并提高合资企业的总能量效率。
中国海油已经开始建设该石化联合装置，预计两年后投入商业运行。扩建项目将使南海石化工厂的乙烯产能提高到大约每年两百万吨。该工厂将多种液体原料转化为乙烯及其衍生物，广泛应用于消费品，包括电脑、塑料瓶、洗涤液等。
中国海洋石油总公司是中国海油(0883.HK)的母公司。(完)
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(发稿 孙琦子; 审校 黄凯)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。