中海油子公司签下16亿美元的西伯利亚LNG项目工程大单

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透香港7月10日 - 中国海洋石油总公司(中海油，CNOOC)周三稍晚表示，旗下一家分公司已经签下一份价值约16亿美元的协议，为西伯利亚的一个液化天然气(LNG)项目建造设备。
根据该公司网站公布的协议内容，中海油的海洋石油工程股份有限公司(600583.SS)将为俄罗斯北极亚马尔(Yamal)项目建造液化“核心工艺模块”。
亚马尔LNG项目价值270亿美元，由俄罗斯第二大天然气生产商Novatek与法国道达尔(TOTF.PA)、中国石油天然气集团公司(CNPC)共同开发。
首个生产单元计划于2017年投产，年产能为550万吨。(完)
(编译 朱晓军；审校 高琦)
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