中海油于中国南海自营深水勘探获得中型天然气新发现

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透香港3月19日 -中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三称，其于中国南海自营深水勘探，获得中型天然气新发现。
中海油的新闻稿称，新发现的陵水17-2构造位于南海琼东南盆地深水区的陵水凹陷东部，平均水深约1,450米。发现井陵水17-2-1井共钻遇约55米的气层，完钻井深3,510米。
“该发现不仅证实了陵水凹陷中央峡谷水道构造岩性复合圈闭的勘探潜力，而且进一步证实了琼东南盆地深水区良好的勘探前景。”公司并称。
中海油近年致力加大深水勘探，以寻找新的储量增长点。
该股今天收升1.38%，报11.76港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。