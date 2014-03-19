中海油于中国南海自营深水勘探获得中型天然气新发现

路透香港3月19日 -中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三称，其于中国南海自营深水勘探，获得中型天然气新发现。

中海油的新闻稿称，新发现的陵水17-2构造位于南海琼东南盆地深水区的陵水凹陷东部，平均水深约1,450米。发现井陵水17-2-1井共钻遇约55米的气层，完钻井深3,510米。

“该发现不仅证实了陵水凹陷中央峡谷水道构造岩性复合圈闭的勘探潜力，而且进一步证实了琼东南盆地深水区良好的勘探前景。”公司并称。

中海油近年致力加大深水勘探，以寻找新的储量增长点。

该股今天收升1.38%，报11.76港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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