中海油称南海西部再获新天然气发现

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透香港4月23日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)称,该公司在中国南海西部再获新的天然气发现东方13-2,测试井的日产天然气约42.4百万立方英尺(mmcf).
中海油上周五在一份声明中称,东方13-2位於南海西部海域莺歌海盆地中央凹陷北部地区.钻获该发现的东方13-2-1井共钻遇35米的天然气层,所在海域水深65米,完钻井深3,168米.
这是继2010年东方13-1气田中层评价成功以来,莺歌海高温高压天然气领域再获新发现.
中海油上周公布,於2010年获得新发现的蓬莱9-1评价取得成功,测试井日产原油约700桶,为渤海近年来发现的规模最大的油田.
中海油周一早盘初段跌0.99%,报16.08港元;大市恒生指数.HSI跌0.77%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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