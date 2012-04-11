中海油母公司与埃尼就南海深水区块签订产品分成合同

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透香港4月11日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三称,其母公司已与意大利石油生产商埃尼(Eni)(ENI.MI)中国公司就南海30/27深水区块签订了产品分成合同.
中海油的新闻稿并称,南海30/27深水区块位於距香港400公里的海域,区块面积5,130平方公里.该区块是母公司中国海洋石油总公司於2011年推出的对外招标区块之一.
根据石油合同规定,在勘探期内,埃尼将在30/27区块进行三维地震资料获取,并钻探一口初探井.埃尼将在勘探期内承担100%的勘探费用.中海油将有权参与合同区内任一商业油气发现最多51%的权益.
中海油执行副总裁兼勘探部总经理朱伟林称,"中国南海深水区域蕴藏着丰富的油气资源,是公司中长期发展的重要来源之一."
根据公司此前给出目标,於2011-15年产量年复合增长率达6-10%.
除了南海30/27区块之外,埃尼还在南海海域16/08和16/19区块拥有权益,并担任28/20区块的作业者.(完)
--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
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