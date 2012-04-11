中海油母公司与埃尼就南海深水区块签订产品分成合同

路透香港4月11日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三称,其母公司已与意大利石油生产商埃尼(Eni)(ENI.MI)中国公司就南海30/27深水区块签订了产品分成合同.

中海油的新闻稿并称,南海30/27深水区块位於距香港400公里的海域,区块面积5,130平方公里.该区块是母公司中国海洋石油总公司於2011年推出的对外招标区块之一.

根据石油合同规定,在勘探期内,埃尼将在30/27区块进行三维地震资料获取,并钻探一口初探井.埃尼将在勘探期内承担100%的勘探费用.中海油将有权参与合同区内任一商业油气发现最多51%的权益.

中海油执行副总裁兼勘探部总经理朱伟林称,"中国南海深水区域蕴藏着丰富的油气资源,是公司中长期发展的重要来源之一."

根据公司此前给出目标,於2011-15年产量年复合增长率达6-10%.

除了南海30/27区块之外,埃尼还在南海海域16/08和16/19区块拥有权益,并担任28/20区块的作业者.(完)

--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。