中海油在南海莺歌海盆地发现一座大型气田

路透北京11月9日电---中国海洋石油总公司董事长王宜林周五表示,中海油有限公司(0883.HK)在南海的莺歌海盆地发现一座大型气田.

王宜林在北京参加中共十八大时表示,其能报告的仅是这是一座规模很大的气田.

不过他并未详述,称储备规模正由国家在进行评估.通常天然气储量至少在500亿立方米以上,或大约1.6万亿(兆)立方英尺被认为是重大发现.

两名行业官员表示,王宜林所指的可能是东方13-2号气田.8月时中海油工人的测试结果显示,单井日产量超过100万立方米.这是中国海洋天然气资源最大的发现之一.

莺歌海盆地位於南中国海西北部,专家称拥有的主要是天然气,而不是石油.(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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