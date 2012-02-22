中海油称完成收购乌干达油气资产

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--3月3日
路透3月3日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.88925人民币)
路透香港2月22日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)称,已完成收购于非洲乌干达价值14.67亿美元的油气资产.
中海油周二晚的新闻稿并称,该公司将担任原3A区块中新Kanywataba勘探许可证及由原3A区块Kingfisher发现转为生产许可证的作业者.
去年3月,英国石油企业图洛(Tullow)(TLW.L)分别与中海油和法国道达尔(Total)(TOTF.PA)签署协议,将其在乌干达1、2和3A勘探区各三分之一的权益售予两家公司.交易原预期於去年上半年完成.
图洛在一份声明中称,自去年3月以来与中海油和道达尔致力就阿尔伯特湖(Lake Albert)盆地的潜在开发方案进行探讨,并期望於今年稍晚时间与乌干达政府进行协商.图洛并指出,现将重启在该地区的钻探.
中海油周三早盘中段跌0.69%,报17.22港元;大市恒生指数.HSI则跌0.43%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
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