杨华调任为中国海洋石油CEO 因李凡荣转职国家能源局

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港6月15日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三称，公司董事长杨华调任为执行董事并出任首席执行官（CEO）职务，接替转职到国家能源局的李凡荣。
中海油在联交所一份声明中称，李凡荣辞去执行董事、CEO及总裁等职务，今天起生效。而据新华社此前报道，李凡荣获任命为国家能源局副局长。
杨华继续担任董事长一职，中海油不向其支付董事袍金及其作为CEO的酬金。而根据股份期权计划，杨华持有中海油854.9万股股份期权。
该公司同时宣布，委任袁光宇为执行董事及总裁，即日生效。
中海油周三收升0.32%，报9.44港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
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