杨华调任为中国海洋石油CEO 因李凡荣转职国家能源局

路透香港6月15日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三称，公司董事长杨华调任为执行董事并出任首席执行官（CEO）职务，接替转职到国家能源局的李凡荣。

中海油在联交所一份声明中称，李凡荣辞去执行董事、CEO及总裁等职务，今天起生效。而据新华社此前报道，李凡荣获任命为国家能源局副局长。

杨华继续担任董事长一职，中海油不向其支付董事袍金及其作为CEO的酬金。而根据股份期权计划，杨华持有中海油854.9万股股份期权。

该公司同时宣布，委任袁光宇为执行董事及总裁，即日生效。

中海油周三收升0.32%，报9.44港元。（完）

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