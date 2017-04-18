中海油董事长杨华调任为非执行董事 袁光宇接任首席执行官

路透香港4月18日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周二称，公司董事长杨华调任为非执行董事，并由袁光宇接任首席执行官职务。

该公司同时宣布，委任徐可强为执行董事及总裁。生于1971年的徐可强在今年3月出任母公司中国海洋石油总公司副总经理之前，曾经在中国石油天然气总公司担任多个职位，包括中国石油吐哈油田分公司总经理。

中海油的公告没有解释此次人事变动原因，只表示杨华仍将担任董事长职务。

中海油上月公布，去年度净利按年大跌97%至6.37亿元人民币，受累于油价持续低迷，惟业绩好于市场预期。

该股今天收跌2.01%，报9.24港元。（完）

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