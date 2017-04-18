中海油董事长杨华调任为非执行董事 袁光宇接任首席执行官

中国长江证券大股东增持542万股 未来一年拟增持至少3,000万股
路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
路透香港4月18日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周二称，公司董事长杨华调任为非执行董事，并由袁光宇接任首席执行官职务。
该公司同时宣布，委任徐可强为执行董事及总裁。生于1971年的徐可强在今年3月出任母公司中国海洋石油总公司副总经理之前，曾经在中国石油天然气总公司担任多个职位，包括中国石油吐哈油田分公司总经理。
中海油的公告没有解释此次人事变动原因，只表示杨华仍将担任董事长职务。
中海油上月公布，去年度净利按年大跌97%至6.37亿元人民币，受累于油价持续低迷，惟业绩好于市场预期。
该股今天收跌2.01%，报9.24港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海5月24日 - 中国中型券商--长江证券股份有限公司周二晚公告称，公司第一大股东新理益集团当天增持长江证券541.7万股股份，约占后者总股本0.1%；未来一年新理益集团拟增持至少3,000万股长江证券股份。
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。
路透香港5月23日 - 香港主要物业代理--美联物业周二表示，截至周一为止今年以来一手私人住宅的注册金额已突破千亿港元，比去年上半年高出五成；该行预期，虽然金管局上周推出新一轮收紧物业按揭措施，但料一手住宅交投仍向好，上半年一手私人住宅注册金额可望创出半年新高。