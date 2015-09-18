中海油称尼克森部分管道作业解封 长湖油砂项目恢复运作

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港9月18日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)称，其加拿大分支尼克森的部分管道作业解封，其中长湖的油砂项目恢复运作。
中海油周四晚间在联交所一份声明中称，尼克森收到阿尔伯塔省能源监管机构（AER）的修订令，对部分管道的暂停令被解除，尼克森能够100%恢复其于长湖的油砂作业，并因应监管要求处理剩余管道以使暂停令能够全面解除。
尼克森表示，在7月发生泄漏之前，长湖每日生产大约5万桶合成原油。
AER上月底对尼克森发出了暂停令，即时暂停授予尼克森的15个管道许可下的作业，并将持续至AER书面撤销暂停令为止。中海油指，事件不会对公司整体运作及财务状况构成任何重大影响。
中海油周五早盘尾段逆市跌1.5%，报8.56港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。