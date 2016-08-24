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中国财经 | 2016年 8月 24日 星期三 16:47 BJT

中海油上半年净亏损77.4亿元人民币 仍派发中期股息

路透香港8月24日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三公布，今年上半年净亏损77.4亿元人民币，符合此前预期，董事会仍建议派发中期股息每股0.12港元。

这是中海油自2001年上市以来业绩首次见红，主要受累于油价下滑以及资产减值和拨备增加。据公司于联交所的公告显示，2016年1-6月每股净亏损0.17元，上年同期每股盈利0.33元，净利147.3亿元。

尽管油价下滑，上半年的油气净产量仍按年升0.6%，为2.415亿桶油当量。油气销售收入550.8亿元，减少29%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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