中石油去年净利增长12% 控制开支提升效益

* 去年净利同比增长12%，基本符合预期

* 去年资本开支首降，今年预计再减7%

* 今年油气产量目标升3%以上，去年升4.2%

* 寻求引入民间资本，加快天然气管网建设

路透香港3月20日 -中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)去年录得符合预期的12%盈利增长，主要得益于国内汽柴油和天然气价提升，未来面对中国调结构的经济转型模式，公司将控制资本开支以提升效益。

中石油董事长周吉平在记者会上称，公司去年的资本开支按年减少，是成立以来首度出现下降，因公司更加注重质量效益和可持续发展，而今后几年公司的资本开支将控制在3,000亿元人民币水平，重点放在国内油气勘探开发、天然气业务以及海外战略。

“过去强调投资和规模，投资强度大，但投资加速，效益并没有同步提升。”他说，透过压缩开支，去年盈利增长的同时，投资资本回报率稳定在9%。

中石油稍早公布，按国际会计准则，2013年1-12月净利为1,295.99亿元人民币，上年同期则为1,153.26亿元；并与汤森路透综合30名分析师预测中位值1,268亿元基本相若。期内每股盈利0.71元。

而去年的实际资本开支为3,187亿元，较年初预算3,550亿元减少9.6%，而新一年的资本开支预算为2,965亿元，按年下降7%。

分析师认为，中石油专注效益的策略，将有助提升未来盈利表现。

野村证券分析师关荣乐称，中石油没有压缩上游的油气勘探开发业务开支，只对盈利表现相对欠佳的炼油和化工作出调整，因此未来在国内天然气价继续提升的情况下，中石油的盈利将会得到提升。

中石油表示，今年目标油气当量增长3%以上，而去年的油气当量产量为14亿桶，同比增长4.2%。

周吉平称，公司将会继续引入民间资本，合作修建输油管道、开发非传统油气资源以及兴建石油精炼与化工综合企业。他指出，中国的天然气管网建设只有美国的十分之一，因此有需要加快建设速度，并为民间资本的进入创造条件。

此前其主要竞争对手、中国最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)亦公布将寻求向非国有合作伙伴开放零售油品业务。

中石油去年的营业额为2.26万亿元，按年增长2.9%，主要受累于平均实现原油价下降3%。

油价下滑加上海外业务调整的因素，上游业务的经营利润按年下跌12%。炼油与化工业务录得经营亏损243.92亿元，减亏191亿元。天然气业务扭亏为盈，利润288.88亿元，不过单计进口天然气业务亏损489.6亿元，剔除增值税返还的净亏损418.72亿元。

业绩公布前，中石油H股收跌0.91%，报7.62港元；其A股跌0.26%，报7.56元人民币。（完）

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(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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