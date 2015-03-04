中国人大和政协十二届三次会议日程表

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
3/4（三）
11:00 十二届全国人大三次会议新闻发布会，大会发言人答记者问
3/5(四)
09:00 全国人大十二届三次会议开幕会
国务院总理李克强作政府工作报告
15:00 发改委记者会“经济社会发展与宏观调控”
3/6(五)
10:00 财政部记者会“财政工作和财税改革”
14:30 政协委员谈主动适应经济发展新常态促进经济平稳健康发展
16:00 农业部记者会“推进改革创新，加快建设现代农业”
3/9(一)
09:00 政协委员谈发挥人民政协在社会主义协商民主中的重要作用
15:00 政协十二届三次会议第二次全体会议
3/10(二)
09:00 政协十二届三次会议第三次全体会议
3/11(三)
09:00 政协委员谈促进民生改善与社会和谐稳定
15:00 政协十二届三次会议第四次全体会议
3/12(四)
09:00 十二届全国人大三次会议第三次全体会议
3/13(五)
15:00 政协十二届三次会议闭幕会
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)
(整理 黄凯)
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