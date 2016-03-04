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时事要闻 | 2016年 3月 4日 星期五 13:01 BJT

中国人大和政协十二届四次会议日程表（3月5日-16日）

3/5(六)

09:00 全国人大十二届四次会议开幕会

国务院总理李克强作政府工作报告

3/6(日)

人大发布会：发改委主任徐绍史谈十三五规划

15:00 政协记者会：适应引领新常态推进供给侧结构性改革

3/7(一)

15:00 政协记者会：绿色发展保护生态环境

3/8(二)

3/9(三)

09:00 政协记者会：惠及民生共享发展

3/10(四)

15:00 政协十二届四次会议第二次全体会议

3/11(五)

09:00 政协十二届四次会议第三次全体会议

14:30 政协记者会：提振经济发展信心

3/12(六)

15:00 政协十二届四次会议第四次全体会议

3/13(日)

09:00 十二届全国人大四次会议第三次全体会议

3/14(一)

15:00 政协十二届四次会议闭幕会

3/16(三)

上午 全国人大会议闭幕会

李克强总理举行中外记者会

注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)

(整理 黄凯)

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