中国人大和政协十二届四次会议日程表（3月5日-16日）

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
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09:00 全国人大十二届四次会议开幕会
国务院总理李克强作政府工作报告
3/6(日)
人大发布会：发改委主任徐绍史谈十三五规划
15:00 政协记者会：适应引领新常态推进供给侧结构性改革
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15:00 政协记者会：绿色发展保护生态环境
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3/9(三)
09:00 政协记者会：惠及民生共享发展
3/10(四)
15:00 政协十二届四次会议第二次全体会议
3/11(五)
09:00 政协十二届四次会议第三次全体会议
14:30 政协记者会：提振经济发展信心
3/12(六)
15:00 政协十二届四次会议第四次全体会议
3/13(日)
09:00 十二届全国人大四次会议第三次全体会议
3/14(一)
15:00 政协十二届四次会议闭幕会
3/16(三)
上午 全国人大会议闭幕会
李克强总理举行中外记者会
注:信息来自全国人大网站(www.npc.gov.cn)、全国政协网站(www.cppcc.gov.cn)(完)
(整理 黄凯)
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。