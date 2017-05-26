中石油集团向鞍钢无偿划转中石油逾4亿股A股 加强战略合作

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透香港5月26日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周五称，母公司中石油集团向鞍钢集团无偿划转上市公司4.4亿股A股，旨在加强双方的战略合作。
据公告，此次划转的A股相当于中石油总股本的0.24%，之前鞍钢集团未持有其任何股份。
本次转让尚需取得国务院国资委的批准。交易完成后，中石油集团的持股比例由86.01%降至85.77%。
中石油集团于去年6月宣布向中国最大钢铁企业宝钢集团无偿划转上市公司6.24亿股A股，相当于总股本的0.34%，目的亦为加强双方的战略合作。
其后宝钢(600019.SS)宣布控股股东拟通过无偿划转方式将持有的宝钢8亿股A股股份(占公司总股本的4.86%)划转给中石油集团。
中石油A股今天收跌0.9%，报7.8元人民币；H股亦跌0.94%，报5.29港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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