中石油拟向国新国际转让中亚管道公司股权 作价150-155亿元

路透上海11月26日 - 中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)周四公告称，旗下子公司拟向国新国际投资的子公司转让中亚天然气管道公司50%股权，作价约150-155亿元人民币的等额美元。

中石油的董事会公告称，批准子公司中油勘探开发有限公司对中亚天然气管道有限公司进行内部重组，并通过中油勘探全资子公司天津泰普天然气管道有限责任公司，出售完成内部重组后天津泰普持有的中亚管道公司的50%股权给国新国际投资有限公司控制的曼松控股。

中石油还公告指出，同意公司与昆仑能源有限公司签订整合意向书，双方确认可采取昆仑能源收购中石油昆仑燃气有限公司股权、资产或其他方式实现本次整合（公司目前持有昆仑能源58.33%股份, 持有昆仑燃气100%股权）。

公司董事会同意与昆仑能源成立联合工作小组研究并制定本次整合的具体操作方案，协调昆仑能源与昆仑燃气的业务，以及有助于推动整合完成的其他事宜。

此外，中国石油拟以350,931.19万元的资产评估价值为参考，减去评估基准日至交割日的权益变化为对价，向关联方中国石油集团所属石油管理局转让新疆呼图壁等六座天然气储气库剩余天然气储量资产。

公司指出，目前，中国石油集团下属新疆石油管理局所属呼图壁等六座储气库已建设完成，为保证储气库的正常运行，拟收购公司的剩余天然气储量作为基础垫底气。公司将剩余天然气储量一次性转让给各储气库投资主体，可以理清公司与中国石油集团的资产关系，理顺结算关系，提前收回现金流。

中国石油A股周三收报8.98元人民币，过去一个月上涨1.70%。（完）

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