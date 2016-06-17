中石油集团向宝钢无偿划转中石油逾6亿股A股 加强战略合作

专家称应尽快让人民币自由浮动 防止贬值压力不断积累
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透香港6月17日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周五称，母公司向宝钢集团无偿划转上市公司6.24亿股A股，旨在加强双方的战略合作。
据公告，此次划转的A股相当于中石油总股本的0.34%，之前宝钢集团未持有其任何股份。
完成后，中石油集团仍将持有中石油86.01%的股份。中石油表示，本次划转尚需取得国务院国资委的批准。
中石油A股周五收升0.42%，报7.2元人民币；其H股升0.19%，报5.19港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校)
路透上海1月16日 - 中国社会科学院世界经济与政治研究所专家肖立晟撰文称，“收盘价+篮子货币”的汇率形成机制虽缓解人民币贬值压力，遏制外储急降势头，但却无法解决市场出清问题；中国央行应沿着“8·11”汇改最初的思路，让市场供求占主导地位，最终实施真正的浮动汇率制度。
路透北京1月16日 - 人民日报周一刊登署名文章称，等值5万美元的年度购汇总额满足了绝大多数个人的用汇需求，购汇年度总额保持相对稳定，有利于稳定预期；从根本上说，人民币稳定来自中国稳定的基本面和稳健的政策面。
路透上海1月16日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8932元附近，较上日贬值约23点。