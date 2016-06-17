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中国财经 | 2016年 6月 17日 星期五 17:07 BJT

中石油集团向宝钢无偿划转中石油逾6亿股A股 加强战略合作

路透香港6月17日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周五称，母公司向宝钢集团无偿划转上市公司6.24亿股A股，旨在加强双方的战略合作。

据公告，此次划转的A股相当于中石油总股本的0.34%，之前宝钢集团未持有其任何股份。

完成后，中石油集团仍将持有中石油86.01%的股份。中石油表示，本次划转尚需取得国务院国资委的批准。

中石油A股周五收升0.42%，报7.2元人民币；其H股升0.19%，报5.19港元。（完）

欲浏览于交易所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校)

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