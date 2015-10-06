沙特阿美寻求收购中国石油部分资产--彭博

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透10月5日 - 彭博引述熟知此事人士的报道称，全球最大的产油商--沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)已聘请德意志银行(DBKGn.DE)，寻求收购中国石油天然气集团公司部分营销、零售及炼油资产。
彭博表示，该收购案可能价值数十亿美元，不过谈判还在初步阶段，有失败的可能。
沙特阿美一直设法涉足更加先进的化学制品，以在原油和基本油品之外多样化业务。执行长Khalid al-Falih 1月时在利雅德的会议上表示，尽管油价下跌带来冲击，其“今日甚至更致力于多元化，并在新的领域进行投资”。
根据汤森路透数据，3月时该公司与27家金融机构签署了最新100亿美元的贷款协议，部分是作为收购Laxness股权的资金。Laxness是一家市值47亿美元的德国橡胶公司。(完)
(编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。