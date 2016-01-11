中国石油和雪佛龙在华合作开发的高含硫气田项目已投产

比特币中国CEO称公司运行正常 未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京1月11日 - 中国石油(601857.SS) (0857.HK)母公司周一称，中国石油和雪佛龙(Chevron) (CVX.N)在中国西南地区合作开发的一处陆上天然气田于2015年底投产。
中国石油天然气集团公司在其官网发布声明称，2015年12月30日，川东北天然气项目罗家寨高含硫气田A井组投产。罗家寨(含滚子坪)气田开发建设是一期工程，年生产能力30亿立方米。
在高含硫气田开发方面经验丰富的雪佛龙为项目运营方，持有49%权益。其余权益归中国石油所有。
在2007年与雪佛龙签约后，中国石油原计划2010年开始投产。
两家公司曾表示，该项目已探明储量达1,760亿立方米。(完)
(编译 刘秀红；审校 孙茉莉)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透北京/上海1月19日 - 中国去年12月银行结售汇连续第18个月逆差，创11个月最大单月逆差额，且较上月扩大近四成，外管局新闻发言人王春英称，中国去年四季度跨境资金流出压力总体低于2016年年初水平，跨境资金流动总体将朝均衡方向收敛，未来中国外汇储备围绕合理区间上下波动将是常态。
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。