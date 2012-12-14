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路透中文国际短讯 | 2012年 12月 14日 星期五 14:44 BJT

中国石油以22亿加元与加拿大Encana合资开发页岩气

中国石油将以22亿加元取得加拿大能源企业Encana在亚伯达省一座页岩气项目的49.9%权益，这是加拿大公布关于外国国企重大能源投资新准则之后的首宗大型交易。该项目的蕴藏量据估计有90亿桶油当量。此项交易可能需要政府的批准。路透

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