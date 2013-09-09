中石油称王国梁、孙龙德正常履职 媒体报导不实（更新版）

(新增公司正式声明内容)

路透北京/香港9月9日 - 针对国内媒体指再有两名高层被调查，中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周一称，此消息与事实不符，而报导所提及两名高层王国梁与孙龙德正常履职。

中石油在一份声明中称，今天各主要网站转载第一财经日报徐沛宇署名文章，题目为“中石油又有5人被带走：其中副总裁孙龙德刚接任董秘”。

中石油表示，“此消息与事实不符，公司董事王国梁、副总裁孙龙德正常履职。”

内地《第一财经日报》引述接近中石油高层的权威人士稍早报导，五名来自中国石油天然气集团公司、中石油股份，以及中石油旗下华油集团的管理层人士上周被有关部门带走，其中包括中国石油天然气股份有限公司副总裁孙龙德。

此前，曾任中石油董事长的国资委主任蒋洁敏因涉嫌严重违纪被中国有关当局调查，成为十八大后首名被调查的中央委员，并被中央免去其领导职务。而中石油和母公司四名高层亦接受中国有关部门调查。

中石油的H股和A股将于今天下午恢复交易。停牌前，H股上周五收报8.7港元，A股收报7.89元人民币。（完）

(记者 陈爱珠/雷美珍；审校 林高丽)

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