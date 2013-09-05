中石油集团称高层被调查对其偿债能力不构成重大影响

近年来，中石油集团在银行间债券市场发行了大量的短期融资券、中期票据以及企业债等，且单支债券发行规模多在100亿元人民币或以上。中债登数据显示，今年以来，该公司已发行三期中期票据，总额600亿元。

中石油集团副总经理王永春因涉嫌严重违纪，正接受组织调查。集团旗下上市公司中石油(0857.HK)(601857.SS)副总裁李华林、冉新权和公司总地质师王道富也遭到中国相关部门调查。

与中石油集团高层有关的最新消息是，今年3月辞任中石油董事长及董事职务，之后出任国资委主任及中共第十八届中央委员会委员的蒋洁敏，日前被宣布涉嫌严重违纪被免职。(完)