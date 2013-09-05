中石油集团称高层被调查对其偿债能力不构成重大影响

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
路透上海9月5日 - 中国石油天然气集团公司周四发布公告称，此前公司副总经理等高层被调查，不对其偿债能力造成重大影响。
近年来，中石油集团在银行间债券市场发行了大量的短期融资券、中期票据以及企业债等，且单支债券发行规模多在100亿元人民币或以上。中债登数据显示，今年以来，该公司已发行三期中期票据，总额600亿元。
中石油集团副总经理王永春因涉嫌严重违纪，正接受组织调查。集团旗下上市公司中石油(0857.HK)(601857.SS)副总裁李华林、冉新权和公司总地质师王道富也遭到中国相关部门调查。
与中石油集团高层有关的最新消息是，今年3月辞任中石油董事长及董事职务，之后出任国资委主任及中共第十八届中央委员会委员的蒋洁敏，日前被宣布涉嫌严重违纪被免职。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透北京3月31日 - 按市值计中国第四大银行--中国银行高层周五称，今年中行会将非标资产都纳入监管，对理财业务加强合规严格风险管理。中行仍将理财稳步增长作为工作目标，并将优化大类资产配置。
路透香港3月31日 - 香港联交所资料显示，由中国垂直生产乳业公司--辉山乳业主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰(Champ Harvest Ltd),在本月24日，也就是公司股价暴挫的当日，在场内出售近2.51亿股辉山乳业股份，相当于公司已发行股本约1.86%。