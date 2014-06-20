中石油等11户国企财务管理不规范 内部管理薄弱--审计署

路透北京6月20日 - 中国国家审计署周五公布对中石油等11户国有企业2012年度财务收支审计结果公告，普遍在会计核算和财务管理不够规范，违法违规问题仍然存在，个别企业存在的问题还比较突出。

审计署刊登部门负责人就11户国有企业审计结果答记者问称，审计中值得关注的问题还包括：有的企业执行国家产业结构调整政策不到位；有的企业部分投资项目存在论证不充分、程序不合规的问题；有的企业内部管理存在薄弱环节等。

审计署对中石油的审计报告指出其内部管理存在的问题,所属西南油气田分公司龙岗天然气试采工程未按规定程序实施，并在无法达到预期目标的情况下继续追加投资，该项目2006年至2013年6月间产气量持续下降。

中石油股份公司 601857.SS 0857.HK 于2007年12月与外方合作开发的川东北高含硫天然气项目至2013年6月仍未完工投产，一直未能实现 2009 年天然气首次投产的预期目标。

此外，中国兵器装备集团公司境外投资总体效益不佳，在境外投资成立的17家海外公司中，至2012年末有五家已停业、七家累计亏损1.38亿美元。

其所属天威集团新能源等投资存在决策不规范、效益不佳甚至严重亏损等问题，2008年至2012年，天威集团21个新能源固定资产投资项目中，有20个未经董事会审议等法定程序，涉及投资额152.75亿元。

审计署称，本次审计查出一些企业的个别人员涉嫌经济违法违纪线索，审计署已依照有关法律法规，将有关案件线索移送纪检监察或司法机关立案查处，待查处结案后再予以公告。

截至2014年5月31日，相关企业制定完善规章制度1,194项，对190名相关责任人进行了严肃处理，其中厅局级干部32人。同时，按照审计要求，企业已补缴各项税款1.78亿元，挽回和避免损失32.96亿元。

审计署称，下一步将按照“反腐、改革、发展”的总体要求，重点揭露企业重大违法违规问题和经济犯罪案件线索、揭示企业重大风险隐患和管理漏洞、反映影响中央企业改革和发展的突出问题，促进企业领导人员守法、守规、守纪、尽责，促进国有企业领域的反腐、改革和发展。

2014年企业审计工作的着力点包括进一步加大对国有企业贯彻落实国家有关宏观经济政策情况的审计力度，促进政令畅通；进一步加大对违法违纪问题的揭示和查处力度，进一步加大对企业生产经营中潜在风险、突出矛盾和重大体制机制问题的揭示力度，维护国有资产安全和保值增值；进一步加大对公司治理、经营效能的审计力度，促进国有企业深化改革。

此次审计的11家国企包括中国烟草总公司、中国核工业建设集团公司、中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司、中国船舶工业集团公司、中国兵器装备集团公司、中国石油天然气集团公司、中国大唐集团公司、中国海运（集团）总公司、华润（集团）有限公司和中国冶金科工集团有限公司。（完）

(发稿 沈燕)

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