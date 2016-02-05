中石油集团去年汇兑净收益125亿元 未来将适度控制美元债规模

路透香港2月5日 - 中国外汇杂志周五援引中国石油集团2015年财务快报显示，集团全年实现汇兑净收益125亿元人民币，前一年净损失29亿元。该集团表示，未来将会适度控制美元债务规模，并深入研究发行欧元债券筹集资金或置换美元债务等方案的可行性。

中石油集团去年录得汇兑净收益，旗下上市公司中国石油(0857.HK)(601857.SS)则仍录得汇兑净损失5亿元，但比2014年同期净损失19亿元下降74%，主要由于集团高度重视汇率风险管理，坚持“收硬付软、量入为出、严控外债、拒绝投机”的原则。

例如，2014年2月11日哈萨克斯坦央行宣布坚戈兑美元汇率一次性贬值19.3%，而公司总部则于一个半月前的2013年12月30日就发布了坚戈贬值风险提示，由于提前采取了降低甲乙方企业坚戈存量、将存量坚戈兑换为美元等措施，规避汇兑损失2,600多万美元。

2015年8月11日人民币“汇改”以来，在人民币汇率大幅波动之际，中石油集团通过提前购汇、延期结汇、偿还美元债务以及调换结算币种并结合远期、掉期交易等手段，有效控制了汇率风险，避免了账面汇兑损失，部分下属企业还取得了汇兑收益。

从海外业务分布情况来看，中石油集团称，未来的汇率风险主要体现在美元、欧元、坚戈、卢布、加元、澳元以及玻利瓦尔等币种。市场普遍预期2016年美元会有两到三次的加息机会，中石油集团目前账面存在美元净资产，美元走强将会形成账面汇兑收益，有助于提升公司利润。

但哈萨克斯坦、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、委内瑞拉以及巴西等货币与美元的兑换汇率年内仍存在进一步贬值的压力。尤其是哈萨克斯坦坚戈，短期内有可能跌破400坚戈/美元大关。

中石油集团因此表示，今年继续重视事前控制，最大限度地降低公司在哈萨克斯坦、俄罗斯、加拿大、澳大利亚、委内瑞拉以及巴西等国家海外业务的汇率风险敞口。

集团还将合理调整融资币种。未来美元与人民币之间的利差将会逐步缩小，美元在过去较长时期内的利率汇率优势将会逐渐消失。鉴此，中国石油集团公司未来将会适度控制美元债务规模，合理调整海外业务融资安排。考虑到欧元面临较大的贬值压力且利率有可能进一步走低，公司正在深入研究发行欧元债券筹集资金或置换美元债务等方案的可行性。（完）