健全央行利率调控框架 增强汇率双向浮动弹性--政府工作报告

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透北京3月5日 - 中国国务院总理李克强称，中国将推动利率市场化改革，健全中央银行利率调控框架，并保持人民币汇率处于合理均衡水平，增强人民币汇率双向浮动弹性。
他周四在两会（全国人大和政协会议）上作政府工作报告指出，要推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，成熟一家、批准一家，不设限额。
他称，要稳步实现人民币资本项目可兑换，扩大人民币国际使用，加快建设人民币跨境支付系统，完善人民币全球清算服务体系，开展个人投资者境外投资时点，适时启动“深港通”试点。
在证券方面，他指出，要加强多层次资本市场体系建设，适时股票发行注册制改革，发展服务中小企业的区域性股权市场，推进信贷资产证券化，扩大企业债券发行规模，发展金融衍生品市场。
保险方面，要推出巨灾保险、个人税收递延型商业养老保险。（完）
(发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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