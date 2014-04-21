中石油今年页岩气支出将提高至逾100亿元人民币--消息

* 中石油页岩气支出将较前几年的5亿美元增加逾两倍

* 中石油2015年页岩气产量目标提高至26亿立方米

路透北京4月18日 -据两位知情消息人士称，中国石油天然气股份有限公司(中石油)今年计划在页岩气方面支出逾100亿元人民币(16亿美元)，支出规模是前几年的三倍多。

面临高昂的钻探成本和复杂的地质条件，中国的能源供应革命进行得并不顺利。中国页岩气储量或居全球之首，因此希望仿效美国页岩气勘探生产热潮取得的成功，善加利用国内的页岩气资源。

而就在几个月前，中国石油化工股份有限公司(中石化)<(0386.HK)(600028.SS)宣布在页岩气领域实现商业性发现，提高了中国在页岩气开发利用方面实现突破的希望。

据一位公司官员和一位政府消息人士称，中石油还将2015年页岩气产量目标从之前的15亿立方米提高至26亿立方米。

“在中石化取得成功后，中石油希望迎头赶上，”这位政府消息人士称。

中石油将主攻两个国家级页岩气开发示范区--四川威远长宁和云南昭通。

中石化的页岩气开发集中在重庆市涪陵地区，在该地区已开凿了近30口页岩气试验性勘探井。(完)

(编译 白云; 审校 田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。