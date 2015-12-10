独家：中石油响应政府改革号召 拟出售天然气管网权益--消息人士

路透北京/香港12月10日 - 消息人士告诉路透，中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司（简称：中石油）(601857.SS)正在讨论出售国内天然气管道权益，总价值估计约470亿美元，此举被视为中国政府打破中石油接近垄断的局面，并加大能源基础设施支出计划的序曲。

知情消息人士称，此次出售活动可能会吸引中国境内机构、资产管理公司以及私募股权投资者的兴趣。

中石油在中国天然气产量中占据三分之二的份额，在国内共计9万公里长的天然气管道中控制着其中的近80%。

中国政府预计将在几周内公布针对其庞大能源行业的全面改革方案，这是旨在提高效率和引入民间投资的更广泛重组计划的一部分。

一位熟悉情况的高管称，中国石油准备出售部分国内优质天然气管道资产，包括从中国西部内陆至东部和南部沿海地区的三大主要管道。这些资产的价值约为3,000亿元人民币(470亿美元)。

“这是中国石油筹集资金以用于资本支出以及削减债务的一个好途径，”香港一位曾为中国石油过去的交易提供咨询的投资银行家说。

他还称，中国石油针对该计划已讨论了一段时间，但尚未正式聘请一家投行来负责出售进程。

继中石化(0386.HK)今年出售油品销售业务后，任何其它交易的达成都可被视作向政府改革目标又迈进了一步，中国政府希望建立起一家或更多的独立管道公司，从而让非国有供应商能获得更大份额。

对于中石油(0857.HK)而言，在已倍受油价和天然气价格下跌打压的情况下，这笔出售能带来公司急需的现金。

“这次不是逐个地剥离项目，而是将三条主要管道打包售出。”第一位消息人士表示。

这三条管道长度约有20,500公里，每年总计输送800亿立方米的天然气，相当于中国天然气总消费量的45%。

消息人士称，该交易正由一个高级别的项目团队负责，主要面向国内投资者，正在加速推进。但该人士透露出售的具体时间安排以及中石油将卖掉多少权益。

中石油的媒体官员称，他并不知悉该事宜，拒绝进一步置评。（完）