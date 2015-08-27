中国石油中期净利降63%符预期 2020年天然气产量增约四成

路透香港8月27日 - 中国最大石油企业--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周四公布上半年净利同比下降63%，符合市场预期。管理层指，在低油价下天然气业务成为新增长点，预计“十三五”的天然气总产量增约四成至1,200亿立方米/年。

中石油副董事长兼总裁汪东进在记者会上称，相信中国油气体制改革将有利于国内天然气行业进一步向市场化方向发展，对中石油的天然气业务发展有利，并成为公司新增长点。

“在低油价下，天然气业务发展显得更加重要。”他说。

他并称，中石油正在编制“十三五”计划，初步预计届2020年天然气总产量达到1,200亿立方米/年，其中常规气850-900亿立方米、致密气300亿立方米及页岩气100亿立方米。

该公司目前的天然气总产量为800多亿立方米，即未来五年可望增长大约四成。2015年公司致密气产量260亿立方米/年，建成页岩气26亿立方米/年。

中石油公布，按国际会计准则，今年1-6月净利为254.06亿元人民币，上年同期则为681.24亿元；符合汤森路透综合四名分析师预测中位值251.1亿元。期内每股盈利0.14元，派发中期股息每股0.06247元，派息比率维持在45%的水平。

其主要竞争对手--中海油(0883.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)此前公布今年上半年净利同比分别下降56%及22%。

**天然气业务为第二大盈利来源**

按业务板块，中石油的天然气与管道上半年经营利润148.67亿元，按年升2.6倍，是继勘探与生产后第二大盈利来源。盈利增长其中原因是进口天然气业务减亏近五成。

新任中石油董事长的王宜林表示，中国油气体制改革目前正在政府顶层设计、征求意见的阶段，大方向是令到天然气和原油管道向专营化发展，因现时管网建设配套受到制约，并相信有关改革将分阶段实施。

中石油上半年油气当量产量按年增长2.9%，至7.359亿桶；平均实现原油价52.1美元/桶，同比下降48%。

面对油价下滑及基于现金流的考量，汪东进称，公司上半年已对部分海外业务进行调整，包括出售于阿尔及利亚的资产；同时将2015年资本开支预算减调至2,550亿元，较年初预算下降4%，未来将进一步压缩资本开支，以提升效益。

他并称，人民币汇率处于贬值趋势，但国内原油和成品油按国际价格计价，因此人民币贬值对收入有利，按测算如果人民币贬值1%，公司利润增厚10亿元；贬值10%则增厚100亿元。

业绩公布前，中石油H股收升4.13%，报6.55港元；A股则升2.33%，报8.78元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 张喜良/曾祥进)

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