人保集团董事长建议将保险纳入一带一路顶层设计--报载

路透上海3月4日 - 据中国证券报周三报导，全国政协委员、中国人民保险集团股份有限公司(1339.HK)董事长吴焰建议，将保险作为制度性安排纳入“一带一路”（丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路）的顶层设计之中。

他提出，要加大对装备出口、营运责任等基础设施互联互通相关险种的支持，鼓励自主品牌、自主知识产权、战略性新兴产业相关出口企业在国内投保出口货运险，对保险公司的国际化业务给予适当的税收减免优惠，对国有保险公司“走出去”相关业务的考核放宽短期盈利要求等，引导更多国内保险资源投向“一带一路”建设。

吴焰认为，保险作为市场化的风险管理与资金融通机制，可为“一带一路”建设提供重要支撑与保障。支持具备一定资本实力和良好商誉的中资保险公司，在“一带一路”经济带劳务输出、承揽境外工程项目较为集中的地区设立营业性机构，逐步建立健全国际化的经营服务网络，增强中国境外保险服务规模与实力。支持中资保险公司进一步拓展保险资金境外运用的范围和形式，提升保险资金配置效率。

他还建议，加强与沿线国家保险业的沟通合作，为保险业“走出去”创造良好环境。扩大与丝路带区域内保险监管机构的交流合作，重点在市场准入、监管政策、信息交流等方面，加强协调，共享信息，既为保险企业“走出去”营造公正、公平的外部环境，又有效防范风险跨行业、跨境传递。

此外，鼓励银保联动，为“走出去”企业提供“无缝连接”的保险金融服务。建议探索保险机构与银行机构在海外信息共享、业务互动、机构共建等方面的银保合作机制，进一步畅通“走出去”企业的投保渠道，强化保险对“走出去”企业的落地服务能力。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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