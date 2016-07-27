中石油“十三五”年均投资约2600亿元 较“十二五”降四成--光明日报

李克强称今年棚改任务艰巨 推动新开工600万套任务早安排早启动
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透北京7月27日 - 光明日报周三援引中石油集团“十三五”规划称，集团十三五期间年均投资规模为2,600亿元人民币左右，较“十二五”期间年均投资逾4,000亿元下降约40%。
“以此倒逼各单位牢固树立创新理念，实现投资驱动向创新驱动为主转变，”报导称。
中石油上半年出台全面深化改革的实施意见和“十三五”（2016-2020年）改革专项规划，61项重点改革举措正在有序实施，完成了部分企业整合，调整了液化天然气、管道建设等管理机制，出台了未上市托管业务深化改革指导意见。
中石油集团下属上市公司--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)此前公布称，今年首季由盈转亏，因油气价大跌导致上游业务严重亏损。公司于2016年1-3月净亏损为137.85亿元人民币，上年同期则为净利61.5亿元；每股亏损0.08元。（完）
(发稿 李子木；审校 乔艳红)
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强近日就棚户区改造工作作出批示称，2016年棚改年度目标任务已完成，但2017年棚改任务仍然艰巨，既要推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又要抓好续建棚改项目建设，继续提高货币化安置比例。
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。