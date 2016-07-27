中石油“十三五”年均投资约2600亿元 较“十二五”降四成--光明日报

路透北京7月27日 - 光明日报周三援引中石油集团“十三五”规划称，集团十三五期间年均投资规模为2,600亿元人民币左右，较“十二五”期间年均投资逾4,000亿元下降约40%。

“以此倒逼各单位牢固树立创新理念，实现投资驱动向创新驱动为主转变，”报导称。

中石油上半年出台全面深化改革的实施意见和“十三五”（2016-2020年）改革专项规划，61项重点改革举措正在有序实施，完成了部分企业整合，调整了液化天然气、管道建设等管理机制，出台了未上市托管业务深化改革指导意见。

中石油集团下属上市公司--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)此前公布称，今年首季由盈转亏，因油气价大跌导致上游业务严重亏损。公司于2016年1-3月净亏损为137.85亿元人民币，上年同期则为净利61.5亿元；每股亏损0.08元。（完）