中石油称伊拉克哈法亚油田一期投产

基汇资本与腾讯高管寻求贷款用于收购一家豪华酒店--TRLPC
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，一个由香港房地产私募股权基金基汇资本(Gaw Capital Partners)与包括中国网络巨擘腾讯控股高管在内的几位个人所组成的财团，正寻求一笔最高达1亿欧元(1.057亿美元)的贷款，用于收购法属波利尼西亚一家豪华度假酒店。
路透北京6月18日电---中石油称，伊拉克哈法亚油田一期开始投产，日产能10万桶。
中石油是伊拉克前总统萨达姆被推翻後第一家签署石油服务合同的外国公司。中石油称，该项目投产时间比合同要求提前了15个月。
中石油表示，哈法亚项目二期的前期工作已展开，二期日产能20万桶。
伊拉克2010年与中石油、法国道达尔(TOTF.PA)和马来西亚国家石油公司（Petronas）PETR.UL签署合同开发哈法亚油田，服务费为每桶1.40美元，中石油拥有37.5%的权益。
哈法亚油田是中石油作为作业者在海外规模最大的投资项目。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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