中石油与重庆燃气集团合资组建公司 中石油持股51%--新华

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月1日 - 新华社报导称，中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)周二与重庆燃气集团合资组建重庆天然气管道有限公司，这是中国石油在全国首个与地方燃气公司合资成立的天然气管道公司，其中中石油持股51%。
报导称，新成立的重庆天然气管道有限公司注册资本为3.5亿元人民币，其中中国石油现金出资1.785亿元，持股51%；重庆燃气集团持股49%。
合资天然气管道公司主要从事重庆地区天然气支线管道建设、运营与租赁、天然气储运技术开发、技术咨询、技术服务、燃气经营等。
报导援引重庆市发改委副主任詹成志表示，新成立的合资管道公司，将大力推动重庆地区天然气管道建设，加快天然气“县县通”及配套工程建设进度。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)