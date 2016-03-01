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中国财经 | 2016年 3月 1日 星期二 18:13 BJT

中石油与重庆燃气集团合资组建公司 中石油持股51%--新华

路透北京3月1日 - 新华社报导称，中国石油天然气股份有限公司(601857.SS)(0857.HK)周二与重庆燃气集团合资组建重庆天然气管道有限公司，这是中国石油在全国首个与地方燃气公司合资成立的天然气管道公司，其中中石油持股51%。

报导称，新成立的重庆天然气管道有限公司注册资本为3.5亿元人民币，其中中国石油现金出资1.785亿元，持股51%；重庆燃气集团持股49%。

合资天然气管道公司主要从事重庆地区天然气支线管道建设、运营与租赁、天然气储运技术开发、技术咨询、技术服务、燃气经营等。

报导援引重庆市发改委副主任詹成志表示，新成立的合资管道公司，将大力推动重庆地区天然气管道建设，加快天然气“县县通”及配套工程建设进度。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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