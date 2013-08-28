中石油及昆仑能源高层涉嫌严重违纪被查 股价急挫

路透香港8月28日 - 中国石油(0857.HK)及其子公司昆仑能源(0135.HK)周三股价大跌，因公司高层涉嫌严重违纪而被中国有关部门调查。分析师预料两间公司股价短期依然受压。

中石油H股早盘盘中最多跌5.9%，低探8.14港元的两个月低位；昆仑能源亦曾挫15%至10.74港元的20个月低位，也是恒生指数.HSI跌幅最大的成分股。

中石油此前称，公司副总裁兼董事会秘书李华林、执行董事兼副总裁冉新权和公司总地质师王道富正接受中国相关部门调查。三人均因个人原因，已辞去其各自在中石油担任的上述职务，即日生效。

根据国资委刊载纪委监察局的声明称，身兼中国石油天然气集团公司副经理李华林、兼任长庆油田公司总经理冉新权、兼任勘探开发研究院院长王道富等3人涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

分析师认为，由于调查原因未明，且调查时间可能比较漫长，在这种阴霾的笼罩下，中石油和昆仑能源的股价可能仍将受压，当中以昆仑能源的影响最大，因为公司的业务规模相对较小，而且李华林担任公司董事长并负责策划和执行业务转型和发展路向。

原本被视为中国天然气终端业务明日之星的昆仑能源，随即被两大投行摩根士丹利和花旗降级。花旗将昆仑能源投资评级连降两级，由“买入”降至“沽售”，目标价亦由14.6港元削至9.9港元，该行指出，目前不清楚李华林受查是与其在昆仑能源的职务有关还是纯粹个人原因，相信在调查结果出来之前，昆仑能源仍然面对沽压。

摩根士丹利将昆仑能源的投资评级由“持股观望”降级至“减持”，目标价由13.5港元降至10.1港元。该行同时将昆仑能源旗下业务合资伙伴中油燃气(0603.HK)的投资评级由“增持”降至“持股观望”，目标价由2.05港元降至1.1港元。

摩根士丹利称，昆仑能源高层被查原因未明，而调查过程可能漫长，对昆仑能源的股价增添不明朗因素，因此将该股估值打个75折，即回归至2009年以来低位。

高盛认为，中石油和昆仑能源的高层变动不影响公司的业务运作，但认为高层被调查可能引发投资者对于公司管治的担忧，令到股价短期受压。

瑞银指出，事件可能对昆仑能源的发展策略构成负面影响，倚靠中石油注入资产的憧憬减退。该行此前基于昆仑能源于液化天然气（LNG）业务表现失望而给予该股“沽售”评级，现在加上公司管治以及政治风险的因素，相信在投资者眼中会是一个结构性估值下调的故事。

香港时间11:33，中石油H股跌4.51%，报8.26港元；其A股则跌1.13%，报7.9元人民币。昆仑能源跌11.29%，报11.16港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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