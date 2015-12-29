中石油出售昆仑燃气作价敲定为148.27亿元人民币

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港12月29日 - 中国最大油气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)宣布，公司向旗下昆仑能源(0135.HK)出售昆仑燃气全部股权的作价敲定为148.27亿元人民币。
中石油上月宣布出售管道及天然气储量资产，包括以最多190亿元出售中亚天然气管道50%股权及分布于6间分公司的天然气剩余储量，以及向昆仑能源出售昆仑燃气全部股权。
昆仑能源在另一份声明中称，收购价已考虑对由昆仑燃气向中石油进行宣派的10亿元特别红利的调整，公司将以现金方式支付收购，并由人民币或等值的外币（包括美元和港元）支付。
根据评估师以截至9月底基准，对昆仑燃气进行的估值约为158.27亿元。
昆仑能源表示，将以自有现金及可利用的其他资金来源，包括但不限于债务融资、股权融资等方式筹集。
昆仑燃气主要从事城市燃气和液化石油气（LPG）销售业务，业务遍布全国20多个省市自治区、100多个地级城市。截至今年9月底止九个月，昆仑燃气的净利为8.22亿元，2014年全年为7.23亿元。
昆仑能源主要从事销售天然气、液化天然气（LNG）加工、LNG接收站业务及输送天然气，其业务遍及中国、哈萨克斯坦共和国、阿曼苏丹国、秘鲁、泰王国及阿塞拜疆等。公司表示，收购事项可有效解决公司与中石油之间由于历史原因存的同业竞争。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。