李克强：今年M2增速目标12%左右 根据实际需要也可略高些

4月末中国外储连三月回升至3.03万亿美元 跨境流动续向均衡收敛
路透北京5月7日 - 中国央行周日公布，中国4月末外汇储备为30,295.33亿美元，环比增加204.45亿美元，为连续第三个月回升，主因期内非美货币总体相对美元升值，中国跨境资金流动继续向均衡状态收敛。
路透北京3月5日 - 中国总理李克强周四提出，2015年的广义货币供应量(M2)增速目标为12%左右，在实际执行中，根据经济发展需要，也可以略高些。
市场人士对上述表示所留的执行空间表示乐观，普遍认为实际操作将超过12%。去年M2增长目标为13%。
李克强在全国人大上所作的政府工作报告中，还提及要加强和改善宏观审慎管理，灵活运用公开市场操作、利率、存款准备金率、再贷款等货币政策工具，保持货币信贷和社融平稳增长。
“稳健的货币政策要松紧适度。”他称，要加快资金周转，优化信贷结构，提高直接融资比重，降低社会融资成本，让更多的金融活水流向实体经济。
中国去年末M2同比增速为12.2%，低于全年目标。（完）
(记者 李贺/张晓翀； 审校 林高丽)
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