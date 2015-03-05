李克强：今年M2增速目标12%左右 根据实际需要也可略高些

路透北京3月5日 - 中国总理李克强周四提出，2015年的广义货币供应量(M2)增速目标为12%左右，在实际执行中，根据经济发展需要，也可以略高些。

市场人士对上述表示所留的执行空间表示乐观，普遍认为实际操作将超过12%。去年M2增长目标为13%。

李克强在全国人大上所作的政府工作报告中，还提及要加强和改善宏观审慎管理，灵活运用公开市场操作、利率、存款准备金率、再贷款等货币政策工具，保持货币信贷和社融平稳增长。

“稳健的货币政策要松紧适度。”他称，要加快资金周转，优化信贷结构，提高直接融资比重，降低社会融资成本，让更多的金融活水流向实体经济。

中国去年末M2同比增速为12.2%，低于全年目标。（完）

(记者 李贺/张晓翀； 审校 林高丽)

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