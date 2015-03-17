中石油称副董事长廖永远因接受调查辞去上市公司所有职务

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透香港3月17日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)(601857.SS)周二称，因涉嫌严重违纪而正在接受组织调查的廖永远辞去公司非执行董事、副董事长等职务，即日生效。
中石油在联交所的声明并称，廖永远确认其与中石油及董事会无不同意见，亦无须提请股东注意的其他事宜。公司生产经营运行正常。
消息对公司股价影响不大。中石油H股今天收跌0.97%，报8.13港元；A股尾市走高并收升2.59%，报11.49元人民币。
据中央纪委监察部网站消息，中国石油天然气集团公司总经理廖永远涉嫌严重违纪违法接受组织调查。其后上市公司亦发出通告证实有关消息。
中石油及其母公司此前有多名高层及前高层受查，包括原董事长蒋洁敏、上市公司董事会秘书李华林及副总裁冉新权、总地质师王道富等。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。