中国成品油过剩产量到2020年将翻番 因开放炼油业--CNPC研究

路透北京11月5日 - 据一份行业研究报告显示，受独立炼油商产量增加提振，到2020年中国每年过剩的柴油、汽油和煤油产量将较去年水平增加一倍，至近3,000万吨。

在中国政府首次允许小型及独立运营的炼油商进口原油，以鼓励竞争和刺激私营部门投资后，这些炼油商势必会产出更多且品级更高的成品油。这种小型、独立炼油厂又称为茶壶炼油厂。

这可能会提振中国的成品油出口，从而拖累已因中东新建大型炼厂供应增加而承压的亚洲炼油利润率。

“在原料改善的情况下，他们将能够生产出更高质量的成品油...茶壶炼油厂在中国成品油市场将更具竞争力，”中国石油集团(CNPC) 下属科研机构中国石油集团经济技术研究院在一份报告中说。

这些炼油厂大多位于山东省，它们之前用进口自俄罗斯或委内瑞拉的燃料油加工生产柴油和汽油。这种燃料油通常比原油含硫更高，质量更差。

这篇报告本周向媒体发布，报告中估计，独立炼油厂可能将获得每日160万桶的原油进口配额。截至10月底，中国政府已授予11家炼厂每日总计接近100万桶的进口配额。

业内专家表示，成品油过剩供应日益增加之后，独立炼油厂将争相申请最早明年出口的许可。目前只有少数几家国有炼油厂具备出口资质。

根据海关数据，2014年中国柴油、汽油和煤油总出口量约为2,000万吨。

根据中石油的数据，预计2016年地方炼油厂产能利用率在60%，高于2014年37%的估计水平。

该公司还预计，假设平均一年新增每日40万桶的产能，到2020年中国总的原油加工产能将达到8亿吨，或每日1,600万桶。

原油加工量料将达到每日1,200万桶，较当前的官方数字高160万桶。(完)