中国成品油过剩产量到2020年将翻番 因开放炼油业--CNPC研究

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月5日 - 据一份行业研究报告显示，受独立炼油商产量增加提振，到2020年中国每年过剩的柴油、汽油和煤油产量将较去年水平增加一倍，至近3,000万吨。
在中国政府首次允许小型及独立运营的炼油商进口原油，以鼓励竞争和刺激私营部门投资后，这些炼油商势必会产出更多且品级更高的成品油。这种小型、独立炼油厂又称为茶壶炼油厂。
这可能会提振中国的成品油出口，从而拖累已因中东新建大型炼厂供应增加而承压的亚洲炼油利润率。
“在原料改善的情况下，他们将能够生产出更高质量的成品油...茶壶炼油厂在中国成品油市场将更具竞争力，”中国石油集团(CNPC) 下属科研机构中国石油集团经济技术研究院在一份报告中说。
这些炼油厂大多位于山东省，它们之前用进口自俄罗斯或委内瑞拉的燃料油加工生产柴油和汽油。这种燃料油通常比原油含硫更高，质量更差。
这篇报告本周向媒体发布，报告中估计，独立炼油厂可能将获得每日160万桶的原油进口配额。截至10月底，中国政府已授予11家炼厂每日总计接近100万桶的进口配额。
业内专家表示，成品油过剩供应日益增加之后，独立炼油厂将争相申请最早明年出口的许可。目前只有少数几家国有炼油厂具备出口资质。
根据海关数据，2014年中国柴油、汽油和煤油总出口量约为2,000万吨。
根据中石油的数据，预计2016年地方炼油厂产能利用率在60%，高于2014年37%的估计水平。
该公司还预计，假设平均一年新增每日40万桶的产能，到2020年中国总的原油加工产能将达到8亿吨，或每日1,600万桶。
原油加工量料将达到每日1,200万桶，较当前的官方数字高160万桶。(完)
(编译/审校 汪红英/王颖/蔡美珍)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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