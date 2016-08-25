中国石油预计油价逐步回升 至2020年有望达每桶60-80美元（更新版）

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透香港8月25日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)周四称，预计油价逐步回升，至2020年有望达到每桶60-80美元的合理水平。
中石油副董事长兼总裁汪东进在记者会上称，预计今年下半年油价继续低位震荡，但经过第一季极端低位后，下半年布兰特原油均价估计每桶45-50美元，2017-18年将到60美元，至2020年有望进一步达60-80美元。
“从市场供求关系的基本面来看，1-2年内将开始趋向平衡，带动油价逐步回升，但受地缘政治、金融投资和美元升值等因素影响，仍有较大不确定性。”他说。
中石油此前公布，今年上半年净利按年大跌98%至5.31亿元人民币，因油价下滑导致上游油气生产业务由盈转亏，惟公司在维持派息比率45%的基础上，增派中期特别股息。
分析师对于今年下半年油价走势不太乐观，因尼日利亚、伊拉克和利比亚的中断生产不断恢复运营，有可能导致全球油市回到供应过剩状态，油价低迷将对中石油盈利带来压力。
**上游业务或会由亏转盈**
汪东进称，下半年如果油价稳定在每桶50美元左右，对上游业务实现盈利充满信心。
他并指出，“公司于7月份实现经营利润超过30亿元。”
中国石油经过首季亏损后，第二季业绩明显改善，主要得益于期内出售中亚管道公司部分股权处置实现收益245.34亿元。
被问及未来会否再出售资产增加盈利，汪东进说，公司“轻资产”的工作一直在进行，如有这方面的计划将按规定作出披露。
他并提及，中石油持股约72%、去年底成立的中油管道公司将稳步开展经营活动，下一步有望获得中俄天然气管道以及西气东输三线的资产，未来的融资计划和其他安排有待公司自行制定方案。
由于油价仍然低迷，中石油将今年全年生产计划作出微调，经调整的油气当量产量为14.268亿桶，比年初计划的14.536亿桶下调1.8%；其中，原油产量降至8.98亿桶，原为9.247亿桶，天然气产量则维持不变。原油加工量亦降2%至1.335亿吨。
汪东进称，现时天然气占整体产量比重37%，目标届2020年占比达50%，同时关注新能源业务的发展，对天然气发电和煤化工也会做一些研究。
他并说，公司目标于2030年成为世界一流国际能源公司，中长期来看，国内与海外的产量各占一半，油气当量产量超过3亿吨/年。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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