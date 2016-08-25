中国石油预计油价逐步回升 至2020年有望达每桶60-80美元（更新版）

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路透香港8月25日 - 中国最大石油及天然气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)周四称，预计油价逐步回升，至2020年有望达到每桶60-80美元的合理水平。

中石油副董事长兼总裁汪东进在记者会上称，预计今年下半年油价继续低位震荡，但经过第一季极端低位后，下半年布兰特原油均价估计每桶45-50美元，2017-18年将到60美元，至2020年有望进一步达60-80美元。

“从市场供求关系的基本面来看，1-2年内将开始趋向平衡，带动油价逐步回升，但受地缘政治、金融投资和美元升值等因素影响，仍有较大不确定性。”他说。

中石油此前公布，今年上半年净利按年大跌98%至5.31亿元人民币，因油价下滑导致上游油气生产业务由盈转亏，惟公司在维持派息比率45%的基础上，增派中期特别股息。

分析师对于今年下半年油价走势不太乐观，因尼日利亚、伊拉克和利比亚的中断生产不断恢复运营，有可能导致全球油市回到供应过剩状态，油价低迷将对中石油盈利带来压力。

**上游业务或会由亏转盈**

汪东进称，下半年如果油价稳定在每桶50美元左右，对上游业务实现盈利充满信心。

他并指出，“公司于7月份实现经营利润超过30亿元。”

中国石油经过首季亏损后，第二季业绩明显改善，主要得益于期内出售中亚管道公司部分股权处置实现收益245.34亿元。

被问及未来会否再出售资产增加盈利，汪东进说，公司“轻资产”的工作一直在进行，如有这方面的计划将按规定作出披露。

他并提及，中石油持股约72%、去年底成立的中油管道公司将稳步开展经营活动，下一步有望获得中俄天然气管道以及西气东输三线的资产，未来的融资计划和其他安排有待公司自行制定方案。

由于油价仍然低迷，中石油将今年全年生产计划作出微调，经调整的油气当量产量为14.268亿桶，比年初计划的14.536亿桶下调1.8%；其中，原油产量降至8.98亿桶，原为9.247亿桶，天然气产量则维持不变。原油加工量亦降2%至1.335亿吨。

汪东进称，现时天然气占整体产量比重37%，目标届2020年占比达50%，同时关注新能源业务的发展，对天然气发电和煤化工也会做一些研究。

他并说，公司目标于2030年成为世界一流国际能源公司，中长期来看，国内与海外的产量各占一半，油气当量产量超过3亿吨/年。（完）