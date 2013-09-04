中石油海外美元债券处变不惊 凸显中国经济魅力强

图为中石油总部大楼前飘扬的中国国旗和公司旗帜。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

记者 毕晓雯

路透香港9月4日 - 中国能源巨头--中石油集团相关数位现任与前任高管遭调查，引发香港资本市场中的股票价格下挫，不少机构投资者也加入抛售行列。但值得关注的是，中石油的海外美元债却平静如水，波澜不兴。

细数其中的原因，除债券持有者多为机构、中石油美元债券收益水平高、海外中资机构接盘踊跃外，中国经济发展向好的吸引力实为主要原因。

一家近日从外资投行手中大量买入中石油美元债的中资机构人士就表示，“我们买的是对中国经济的信心，不是中石油。”

自8月27日中石油(601857.SS)(0857.HK)首次公告高管被调查以来，其海外的美元债整体的波动非常有限，中长期期限品种的收益率上下不到5个点(bp)。

以中石油今年4月发行的10年期美元债＜US82937TAA0=TE＞为例，目前报价为89.42/90.17，收益率约在4.489/4.387%的水平，较上一个交易日稍有回落。

但同期其H股的价格却大幅下挫，8月28日开盘即跳空低开,最低探至8.14港元，较上日收盘重挫5.9%。周三午盘则报8.46港元。其间港交所披露，中石油H股遭美资基金邓普顿于8月29日减持1.94亿股，每股作价8.43港元，共计套现16.4亿港元。

这个体现出债券和股票投资存在的几个显着不同之处。首先，中国宏观经济数据近两个月连续向好，打消了此前担心中国经济硬着陆的顾虑，“美国经济没那么美，中国经济也没这么差”成为市场的主流预期。这从近期大宗商品的走势上都能得到验证。

同样以上只中石油美元债的市场表现看，4月以3.125%的票面利率发行后，随即则遭遇全球投资人对中国经济增长的怀疑，导致其收益率水平一路走升至6月末的近4.8%。

但在中国政府各项政策落实，各项经济指标出现向好迹象后，部分国际投资者又陆续重回中国企业的海外美元债市场。

进入下半年，尽管市场还面临着美国QE3量化宽松政策退出所导致的美元利率上升的压力，上述信用级别较高的美元债品种收益水平，却没有再度回摸前期高点的压力。

第二，在相同评级水平的Aa3美元债券中，目前超过4.5%水平的可谓少之又少。如果不是流动性出问题，做为全球资产配置的机构投资人，其实很难有机会大量吸纳这样的优质资产。

第三，调查中石油的问题高管，海外投资人由于接受的信息有限，不会把它与敏感的政治问题挂钩，仅仅会当作是该公司的人事问题。

第四，不考虑信用评级，债券的偿付顺序始终排在第一位，这也是相对股票的优势。

总之，从中石油的海外美元债这次处变不惊的市场考验来看，相信市场投资人重回这个市场的动能正在积攒，当前积极吸纳的中资机构，赚取利润的日期指日可待。（完）

(审校 林高丽)

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