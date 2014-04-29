中石油购自Petrobras的秘鲁气田获准进行探勘工作

中国经济增长周期性复苏为加快结构性改革赢得空间--央行专家
路透上海4月20日 - 中国央行研究局首席经济学家马骏周三表示，中国经济增长周期性复苏的迹象为加快结构性改革创造了空间。同时，政策落地是一个渐近过程，监管部门会充分考虑相关政策对市场的影响。
路透利马4月28日 -中国石油天然气集团公司已取得秘鲁政府核准的环境许可，将可在中国石油集团购自巴西国企Petrobras(PETR4.SA)的一块天然气田进行耗资13.9亿美元的探勘工作。
位于秘鲁库斯科地区南部的58号气田(Block 58)，可能蕴藏数万亿立方英尺的天然气，目前是由Petrobras掌控。但中国石油集团去年称在以26亿美元收购Petrobras所有秘鲁资产的协议中取得特许权。
中国石油集团周一表示，秘鲁政府可能在5月底时签准Block58的移交许可。“我们预计这块气田可在5月30日移交...不过，当然决定权还是在政府手上，”该公司在当地的发言人Claudia Bustamante说。
Block 58已探明储量有约两万亿立方英尺，但Petrobras曾表示，预计Block 58和临近的Block 57可探勘到8-10万亿立方英尺天然气。
中国石油集团也买下了Petrobras在Block 57的46%权益，Block 57由西班牙油企Repsol控股。(完)
(编译 李婷仪 审校 王冠中)
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