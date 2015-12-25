中石油依托中油管道整合管道业务 增资至800亿元并持股72%

路透北京12月25日 - 中国石油(601857.SS)周五公告称，拟以中油管道为平台，对东部管道、管道联合及西北联合进行整合，交易完成后中油管道注册资本将由5,000万元人民币增至800亿元，中国石油对其持股比例将为72.26%。

中石油在上海证券交易所网站刊登的公告并称，此举旨在理顺各个管道运营公司之间的股权关系，建立统一的管道资产管理运营及投融资平台，节约运营成本，提升管道资产整体价值。

交易前，中石油分别持有东部管道100%的股权、管道联合50%的股权和西北联合52%的股权。

根据协议，中油管道将以现金为对价，从泰康资产收购其持有的管道联合13.19%股权，并从国联基金手中收购其持有的管道联合1.67%股权以及西北联合9.6%股权。最终，中油管道将分别持有东部管道、管道联合以及西北联合100%股权。

另据宝钢股份(600019.SS)公告，将以持有的西北管道联合公司12.8%的股权，获得中油管道公司的3.52%股权。

新华保险(601336.SS)亦公告称，公司将以持有的管道联合7.09%股权作为对价参与中石油管道资产重组计划，于重组完成后，公司持有中油管道平台公司3.46%股权。

雅戈尔(600177.SS)公告则显示，与公司有限合伙人国联基金协商决定，受让国联基金所持有的西北联合4.80%股权，再以该股权作为对价，与中油管道公司签署《股权收购协议》。本次重组完成后，公司将直接持有平台公司1.32%的股权。

目前，西气东输一、二、三线的管线资产由东部管道、管道联合及西北联合三家公司分区域、分线路地进行管理运营。

中石油股价周四收跌0.70%，报8.48元。（完）