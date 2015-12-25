中石油依托中油管道整合管道业务 增资至800亿元并持股72%

上海电影集团与华桦传媒将为派拉蒙影片注资10亿美元--消息
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透北京12月25日 - 中国石油(601857.SS)周五公告称，拟以中油管道为平台，对东部管道、管道联合及西北联合进行整合，交易完成后中油管道注册资本将由5,000万元人民币增至800亿元，中国石油对其持股比例将为72.26%。
中石油在上海证券交易所网站刊登的公告并称，此举旨在理顺各个管道运营公司之间的股权关系，建立统一的管道资产管理运营及投融资平台，节约运营成本，提升管道资产整体价值。
交易前，中石油分别持有东部管道100%的股权、管道联合50%的股权和西北联合52%的股权。
根据协议，中油管道将以现金为对价，从泰康资产收购其持有的管道联合13.19%股权，并从国联基金手中收购其持有的管道联合1.67%股权以及西北联合9.6%股权。最终，中油管道将分别持有东部管道、管道联合以及西北联合100%股权。
另据宝钢股份(600019.SS)公告，将以持有的西北管道联合公司12.8%的股权，获得中油管道公司的3.52%股权。
新华保险(601336.SS)亦公告称，公司将以持有的管道联合7.09%股权作为对价参与中石油管道资产重组计划，于重组完成后，公司持有中油管道平台公司3.46%股权。
雅戈尔(600177.SS)公告则显示，与公司有限合伙人国联基金协商决定，受让国联基金所持有的西北联合4.80%股权，再以该股权作为对价，与中油管道公司签署《股权收购协议》。本次重组完成后，公司将直接持有平台公司1.32%的股权。
目前，西气东输一、二、三线的管线资产由东部管道、管道联合及西北联合三家公司分区域、分线路地进行管理运营。
中石油股价周四收跌0.70%，报8.48元。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
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路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。